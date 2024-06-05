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BRAUN BUFFEL 二折財布
商品番号 X78670583231
商品名

BRAUN BUFFEL 二折財布
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BRAUNBUFFEL　二折財布カード10枚収納使用頻度少なめですが、中古品です、多少の傷や汚れ有ります。ご理解下さい。BRAUNBUFFEL好きで色々持ってますが、整理したいと思い出品します。箱無しの為、簡易包装で発送します。値段交渉大歓迎です。他にも出品してるので見て下さい。
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