BRAUN BUFFEL 二折財布

BRAUNBUFFEL 二折財布カード10枚収納使用頻度少なめですが、中古品です、多少の傷や汚れ有ります。ご理解下さい。BRAUNBUFFEL好きで色々持ってますが、整理したいと思い出品します。箱無しの為、簡易包装で発送します。値段交渉大歓迎です。他にも出品してるので見て下さい。



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