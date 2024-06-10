英国製 Barbour バブアー ビデイル ジャケット

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商品詳細
英国製Barbourバブアービデイルジャケットカラーはブラウンです。去年お譲りいただいて、数回着用しました。サイズはメンズのS〜Mサイズくらいです。今着ている服の系統が変わってしまった為、出品させていただきます。よく見るとうっすら黒い線などがありますが、近付かないと分からないと思います。オイルもまだまだ残っています。コンパクトにお畳みして配送になる為、ご了承いただける方のみお願いいたします。#バブアー#Barbour#バブアービデイル#ビデイル
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