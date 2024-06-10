ダマスキーナ,シルバー925ウッド,プレート,ペンダントネックレス,リバーシブル

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商品詳細
ダマスキーナのペンダントですウッドと白のエナメルみたいなものでリバーシブルでシンプルなデザインで使いやすいと思いますステンレスチェーン付きです材質シルバー925銀無垢ウッド＆エナメル縦約3.2cmバチカン含む横約1.5cm重さ約5グラムステンレスチェーン幅約3.5mm長さ約50cm発送はらくらくメルカリ便よろしくお願いします
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