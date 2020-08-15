新品■ノースフェイス　ウォレット／首掛 財布／コインケース／ストラップ三つ折財布

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商品詳細
【新品 海外限定デザイン】THENORTHFACEKIDSWALLETキッズ首掛け三つ折財布メンズ、レディース、キッズ兼用■カラー:カーキ■サイズ：13.5cm×24cm×マチ約1.5cm（折畳み時13.5cm×8cm） ネックストラップ約83cm■重さ：約62g■仕様：札入れ×1、ファスナーポケット×1、カード入れ×6■素材：ナイロン、ecoポリエステル【状態】新品メーカータグ付き、安心の正規店購入です【商品説明】◆マジックテープ開閉◆防水で強度が高く軽いX-PAC素材◆首に掛けるウェビングストラップがあり、必要に応じて脱着可能◆内側にはカードスロットがあり、複数枚カードを入れて使用することができ、紙幣を入れられるジッパーポケットとスロットが分かれています#その他、ノースフェイス商品はこちら#ノースフェイス#パタゴニア#ハイク#シュプリームパタゴニアモンベルチャムスグラミチゴースローキャラバンアークテリクスハゴロフスグリップスワニージムマスターカブーコロンビアスノーピークコールマンキャンプアウトドアジョギングマラソントレッキングクライミングジムヨガ登山ハイキングロードバイクサーフィン財布形...三つ折り
http://narcologia.ru/goods/stair678400.html
http://narcologia.ru/goods/conception944057.html
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