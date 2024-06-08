FENDI ANELLO FF METALLO ゴールドカラー リング Sサイズ

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是非お譲りします！即購入大歓迎です。新宿伊勢丹にて購入しました。何度か使用しました。小さな傷はあります。ユニセックスなので男女問わず使用できるアイテムです。箱、ショッパー等全てお付けします！FFモチーフを彫り込んだリング。ゴールド仕上げのメタル製。ブラックのエナメル仕上げ。イタリア製おまけ付き！！#FENDI#指輪#リング#ANELLOMETALLO#アクセサリー