BRIEFING ブリーフィング IDケース

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商品詳細
BRIEFINGFUSIONIDCASEカラー：ネイビーイベント時に数回利用しました。素人検品ですが、目立った汚れ等なく美品です。状態は写真でご確認ください。写真3枚目の箱もお付けします。
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