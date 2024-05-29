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BRIEFING ブリーフィング IDケース
商品番号 F18720729823
商品名

BRIEFING ブリーフィング IDケース
ブランド名 ブリーフィング
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BRIEFINGFUSIONIDCASEカラー：ネイビーイベント時に数回利用しました。素人検品ですが、目立った汚れ等なく美品です。状態は写真でご確認ください。写真3枚目の箱もお付けします。
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