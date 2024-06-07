カービングウォレット本革長財布チェーン付

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商品詳細
ナチュラルレザーのカーヴィングウォレットです。模様がとても細かく刻まれています。コンチョにはタイガーアイがあしらわれています。箱はありません。本体とチェーンのみの出品です。カラー...ブラウン柄・デザイン...その他財布形...長財布素材...本革
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