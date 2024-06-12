新品未使用品　PRADA プラダ　帽子　ナイロンベースボールキャップ　ノベルティ

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大人気のナイロンキャップです。女性、男性どなたでも被っていただけます。最終値下げ！！残り数少ないです！・商品説明カラー...ブラックサイズ...約58cm調整可能、写真の通りです！新品未使用品になります。付属品等はございません。※ノベルティの為、性質上若干のほつれやシワ・キズ等がある可能性がございます。海外ノベルティ品にご理解のある方のみご購入下さい。※発送の際は折りたたんで発送しますので、折りジワがつく可能性がありますのでご了承ください。即購入OKお値下げ不可