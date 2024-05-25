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シルバー925 スカルリング　21号
商品番号 P50759712989
商品名

シルバー925 スカルリング　21号
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラットレースっぽいデザインですがロゴ等ない為ノーブランドのシルバー925リングです。材質···シルバーカラー···シルバー
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