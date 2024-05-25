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dunhill カードケース
商品番号 X15916707332
商品名

dunhill カードケース
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

dunhillのカードケースになります。購入しましたが、自分には合わなかったため出品させていただきます。新品未使用ですが自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。定価15,000円ほどでした。箱のまま発送予定です。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/procurement73033.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln743702.html
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