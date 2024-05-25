dunhill カードケース

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商品詳細
dunhillのカードケースになります。購入しましたが、自分には合わなかったため出品させていただきます。新品未使用ですが自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。定価15,000円ほどでした。箱のまま発送予定です。カラー···ブラック
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