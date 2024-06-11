ルイヴィトン　モノグラムミニ　ポシェット　クレ　コインケース　M92437

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商品内容【ブランド】ルイヴィトン【形状】モノグラムミニ ポシェットクレ コインケース【カラー】TSTカーキ【型番】M92437【サイズ】(W)12cm×(H)6.5cm【状態】多少の使用感がありますが、目立つ汚れなく綺麗にお使い頂ける状態です。写真をご確認下さい。【付属品】なし大手古物業者により、鑑定済です。簡易クリーニング・リペアを施してますので、すぐにお使い頂けます。ご購入後、1〜2日で発送致します。#ルイヴィトン#コインケース#財布#小銭入れ#モノグラムミニ#M92437#廃盤