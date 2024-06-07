SAAD インディアンペンダントトップ

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SAAD(サード)のインディアン ペンダントトップです。下に付いている羽が動くデザインでシルバーチェーンと合わせるとオシャレです。●サイズ：全長約5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●材質：ステンレス●状態：試着程度で傷や汚れなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。