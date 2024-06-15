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ビリオネアボーイズクラブ　初期タグ　メッシュキャップ
商品番号 D14067004917
商品名

ビリオネアボーイズクラブ　初期タグ　メッシュキャップ
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BillionaireBoysClubIceCreamビリオネア・ボーイズ・クラブアイスクリームの日本製メッシュキャップです。初期タグではないでしょうか状態は、ほぼ未使用に近い一品なのですが、写真4の様に内側にシミがあります。洗って落ちるかは不明です。
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