新品　バンズ　Sentry Sk8-Hi 27.5㎝

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。VANSの新しいスタイル\"SENTRYSK8-HIWC\"は、SK8-HIにボリュームあるワッフルカップを使用し、インソールには「ULTRACUSH」を採用することで、さらに快適なクッション性を実現したNEWモデル。ライニングにはボアを敷き詰め保温性を高めたモデル。箱無し簡易梱包になりますので神経質な方はご遠慮下さい。発送違い以外の返品は受け付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper712009.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle910066.html
http://narcologia.ru/goods/Adder165075.html
VANS ヴァンズ SENTRY SK8-HI WC セントリースケートハイWC VN0A5KY5Y49 H.SUEDE BRN/BLK
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【VANS】SENTRY SK8-HI WC
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