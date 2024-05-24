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新品　バンズ　Sentry Sk8-Hi 27.5㎝
商品番号 N98044303090
商品名

新品　バンズ　Sentry Sk8-Hi 27.5㎝
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。VANSの新しいスタイル\"SENTRYSK8-HIWC\"は、SK8-HIにボリュームあるワッフルカップを使用し、インソールには「ULTRACUSH」を採用することで、さらに快適なクッション性を実現したNEWモデル。ライニングにはボアを敷き詰め保温性を高めたモデル。箱無し簡易梱包になりますので神経質な方はご遠慮下さい。発送違い以外の返品は受け付けておりません。
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