トイズマッコイ　メッシュキャップ

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商品詳細
トイズマッコイメッシュキャップ 多少使用感あります。写真の様にサイズ調整のコマ部３個目４個目に接着剤の後ありますその他は大きなダメージ等無くまだまだ着用して頂けるかと思います。神経質な方はご遠慮下さい。返品不可早い者勝ち
http://narcologia.ru/goods/providence931094.html
http://narcologia.ru/goods/moped411268.html
http://narcologia.ru/goods/reflector166064.html
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