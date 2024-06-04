ザ ノースフェイス キャップ グラベル オフホワイト 希少 Japan正規品

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THENORTHFACEアイテム多数出品中です。THENORTHFACEノースフェイスキャップNN02140Aオフホワイトグラベルフリーサイズ新品未使用なかなか、周りの人とは被りません。ノースフェイスぽくなく、凄くハイセンスでカッコイイです。【商品説明】ポリエステル素材を使用し、コットンライクの自然な風合いで仕上げたキャップです。ラウンドツバの定番的なベースボールキャップ型に、ワンポイントロゴをあしらってシンプルにデザイン。後頭部の面ファスナーでサイズ調節が可能です。【素材】ポリエステル100％【SIZEINFO】(頭周り)：56.5～59.5cmつば長さ：7cm