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アルテミスクラシック　シリウスペンダント　ラブラドライト　シルバーネックレス
商品番号 I21976650067
商品名

アルテミスクラシック　シリウスペンダント　ラブラドライト　シルバーネックレス
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 11,954 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルテミスクラシックのシリウスペンダントです。シルバーショップで５〜6万円くらいで購入しました。中心の大きな石はゴールのルチルクォーツチェーンを通す金具にはラブラドライト。購入してから試着くらいで外につけて行った事は一度もありません。キズ等はなく、新品同様ですがギャランティカードやBOX等は捨ててしまっています。サイズ縦最大約3.6センチ横最大約1.8センチシリウスペンダントArtemisClassic/アルテミスクラシックシルバー925、ブルーレジン、ゴールドルチルクォーツ、ラブラドライト、クリアジルコニアチェーン長さ約50cm(アジャスター付き45cm〜50cm調整可能)ArtemisClassic925の刻印有り1万以上のアイテムは追跡ありの特定記録（ポスト投函）で発送します。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln56602.html
http://narcologia.ru/goods/smear614604.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic501137.html
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