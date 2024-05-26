PS5 CFI-1200A01

「プレイステーション5CFI-1200A01」4ヶ月ほど前に親戚から誕生日プレゼントでもらいました。プレイ時間はおよそ50時間ほどです。2ヶ月前から仕事が忙しくなり使わなくなってしまったので売ろうと思いました。一昨日にお別れの１時間ゲームをして初期化しました。その際に動作確認しました。コントローラー、本体共に不具合ありません。何か質問があればコメントください。少し傷がありますが、目立つような傷ではありません。中古品ですのでご理解頂ける方のみの購入でお願いいたします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5



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