【非売品】山下達郎　RCA/AIR YEARS スペシャル　サンプラー

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【非売品】山下達郎 RCA/AIRYEARS1976-1982スペシャル サンプラー達郎氏による各アルバムの解説あり。当時関係者に配布された非売品になります。商品の状態は写真にてご確認ください。商品あくまでも中古品ですのでご理解頂ける方のみご購入ください。※値下げ交渉は受け付けておりません。あらかじめご了承ください。#山下達郎#ムーングロウ#シティポップ#大瀧詠一#吉田美奈子 #シュガーベイブ#大貫妙子#竹内まりや#レコード#アナログ#ナイアガラ#難波弘之#TATSUROYAMASHITA