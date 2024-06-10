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ASTRO ムンビン ファンミ トレカ 12枚セット
商品番号 M81640419622
商品名

ASTRO ムンビン ファンミ トレカ 12枚セット
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ASTROJAPANONLINEFANMEETING-AllYours-トレカムンビン12枚セット2021年オンラインペンミの際に販売されたランダムの限定トレカです。ムンビンが写っているものを12枚セットにしました。個人:4枚(うちランダムレア1枚)ユニット:8枚◼️即購入可◼️メルカリ便/匿名配送◼️PP袋での防水対応※素人保存・輸入品となります。※スリーブに入れフォルダにファイリングし暗所にて保存※見る限り美品かと思いますが、輸入品である点や初期難の見落とし、一度人の手に渡った中古品であることをご理解の上ご購入ください。ASTROMJジンジン　チャウヌ　ウヌ　ムンビン　ラキ　ユンサナ　トレカ　グッズ　ファンミーティング　ファンミ　　　ペンミ
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