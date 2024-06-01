イエス　YES ／こわれもの　バンドスコア

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商品詳細
◆１９７０年代の非常に貴重なスコアです。◆約４５年前のスコアですが、大変状態は良いと思います。◆単なるスコアとしての価値に留まらず、1970年代のMusicBook としての息吹を感じられる一冊ではないでしょうか？
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