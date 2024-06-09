THE SUKIMONO BOOK 7冊セット　原田学　馬場圭介

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『THESUKIMONOBOOK』好き者が面白い。とにかく好きなんだからしょうがないという好き者による、好き者のためのブックシリーズが『THESUKIMONOBOOK』だ。好き者(=セレクター)の“好き度合い”を基準にセレクトしたモノをコメントとともに掲載。もちろんヴィンテージのお宝も満載だ。セレクターは、古着にこだわったスタイリングで絶大な支持を受けている、まさに”好き者”スタイリスト原田学。