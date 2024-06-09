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- 【美品】 グレムリン ギズモアクションフィギュア
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商品詳細
グレムリンギズモアクションフィギュア★加工なしの写真です。箱の状態もすごく良くこのまま綺麗に飾れます！【サイズ】高さ約23.5cm×横約16cm(箱)※写真4枚目に1部分だけ汚れがございます。そちらご了承くださいませ。#ギズモ#グレムリン#グレムリンフィギュア#ギズモフィギュア#フィギュア
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