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シェアラウンジ　田町　学生限定　1日チケット
商品番号 L40171431727
商品名

シェアラウンジ　田町　学生限定　1日チケット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TSUTAYAのシェアラウンジ田町駅前店限定の一日利用チケット(4回分)です。他の店舗を利用するようになったため、お譲り先を探しております。ー注意点ー・学生限定なのでご注意下さい。　※利用には学生証の提示が必要・期限は2023.12.26まで・使い方→アプリで予約。清算の時にカウンターに『「未」清算』のQRコードとこのカードを見せる。・ソフトドリンクプランのみの適用ー発送についてー・封筒に入れてお送りする予定です。・購入いただいた当日又は翌日には投函いたします。〜追記〜・プライバシーの観点から、普通郵便→らくらくメルカリ便に変更いたしました。私にとって初出品なため、購入に不安な方もいらっしゃると思いますが、ぜひご検討下さい。・即購入可能・質問等には出来る限りすぐお返事いたします。
http://narcologia.ru/goods/diamond188458.html
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シェアラウンジ　田町　学生限定　1日チケット
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