シェアラウンジ　田町　学生限定　1日チケット

TSUTAYAのシェアラウンジ田町駅前店限定の一日利用チケット(4回分)です。他の店舗を利用するようになったため、お譲り先を探しております。ー注意点ー・学生限定なのでご注意下さい。 ※利用には学生証の提示が必要・期限は2023.12.26まで・使い方→アプリで予約。清算の時にカウンターに『「未」清算』のQRコードとこのカードを見せる。・ソフトドリンクプランのみの適用ー発送についてー・封筒に入れてお送りする予定です。・購入いただいた当日又は翌日には投函いたします。〜追記〜・プライバシーの観点から、普通郵便→らくらくメルカリ便に変更いたしました。私にとって初出品なため、購入に不安な方もいらっしゃると思いますが、ぜひご検討下さい。・即購入可能・質問等には出来る限りすぐお返事いたします。



TSUTAYA 田町駅前店 (@tsutaya_tamachi) • Instagram photos and videos



2023年最新】tsutayaシェアラウンジの人気アイテム - メルカリ



TSUTAYA田町駅前店 (@tsutaya_tamachi) / X



TSUTAYA田町駅前店 (@tsutaya_tamachi) / X



TSUTAYA 田町駅前店〉が160席の全館SHARE LOUNGE（シェアラウンジ）に ...



Tsutaya 田町駅前店 | Minato-ku Tokyo



2023年最新】tsutayaシェアラウンジの人気アイテム - メルカリ



田町「シェアラウンジ」リニューアルで最強スポットに！食べ飲み放題が ...



TSUTAYA 田町駅前店 (@tsutaya_tamachi) • Instagram photos and videos



全館シェアラウンジに「TSUTAYA 田町駅前店」リニューアルオープン ...



Tsutaya 田町駅前店 | Minato-ku Tokyo



SHARE LOUNGE - シェアラウンジ｜TSUTAYAがつくるコワーキング・カフェ ...



田町「シェアラウンジ」リニューアルで最強スポットに！食べ飲み放題が ...



TSUTAYA 田町駅前店〉が160席の全館SHARE LOUNGE（シェアラウンジ）に ...



TSUTAYA蔦屋 渋谷店 シェアラウンジ チケット | www.crf.org.br