ドッカ〜ン！Young Town Book No.15

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商品詳細
ダウンタウンがヤン木パーソナリティの頃のヤンタンブックです。各パーソナリティのプロフィール、私物紹介、スタジオ写真、とにかく盛りだくさんです。月）長江健次、喜多嶋舞、Mr.オクレ、加藤康裕火）ぜんじろう、結城めぐみ、嘉門達夫、田中義剛、青木一郎水）兵藤ゆき、本木雅弘、子守康範木）ダウンタウン松本人志、ダウンタウン浜田雅功、今田耕司、芳本美代子金）笑福亭笑瓶、野沢直子、根本要キンド館）BaBe近藤智子、BaBe二階堂ゆかり、東野幸治、石田靖土）北野誠、羽野晶紀、関口誠人、日）西川のりお、澤友香、柏木宏之#毎日放送#mbs#ヤングタウン#ヤンタンブック#ラジオ#ダウンタウン#松本人志#浜田雅功#今田耕司#東野幸治#2丁目#吉本興業#お笑い#クーポン#りえのページ
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