K\u0026T ピックアップ AUSTIN LEGEND set ...

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K&T S-62(OUTLET) セット ＜アウトレット品 1点限り＞ - K&T MODERN VINTAGE GUITARS



J60 set - K&T MODERN VINTAGE GUITARS



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ご覧頂きありがとうございます。K\u0026TAUSTINLEGENDマグネットポールピースに近い部分にはメタリックなアタックを得られるコイルを。外周部には太さとパワー感を得られコイルをワインディングと２種類のコイルを紡いで制作されたモデルです。新品にて購入、2ヶ月ほど使用していました。リアピックアップカバーのみ欠損オリジナルではありません。現状値下げする予定はございません。現状価格にてどうぞご検討ください。アクセサリー・パーツ···ピックアップ