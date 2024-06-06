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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。K\u0026TAUSTINLEGENDマグネットポールピースに近い部分にはメタリックなアタックを得られるコイルを。外周部には太さとパワー感を得られコイルをワインディングと２種類のコイルを紡いで制作されたモデルです。新品にて購入、2ヶ月ほど使用していました。リアピックアップカバーのみ欠損オリジナルではありません。現状値下げする予定はございません。現状価格にてどうぞご検討ください。アクセサリー・パーツ···ピックアップ
http://narcologia.ru/goods/Addict251418.html
http://narcologia.ru/goods/waveform654417.html
http://narcologia.ru/goods/protein917634.html
K\u0026T ピックアップ AUSTIN LEGEND set | www.innoveering.net
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納期お問い合わせください】K&T “Austin Legend” [SET] – Guitar Shop ...
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