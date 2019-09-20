PS4 Pro本体 デスストランディング

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商品詳細
PS4Pro本体DEATHSTRANDINGモデルデスストモデルデスストランディング※下記の出品ですPS4本体コントローラー電源ケーブルコントローラーの充電ケーブルデスストランディングソフトダウンロード特典はもう期間外かと思われます。本体、コントローラー、正常に動作します。多少の使用感はあります。写真をご参考ください。箱にはスレ、破れあります。
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