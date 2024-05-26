ヴァンタン　現代日本美術全集 愛蔵普及版 集英社版 全18巻

富岡鉄斎、横山大観など全18巻組です。1富岡鉄斎2横山大観3菱田春草/今村紫紅4村上華岡/土田麦僊5小林古径6福田平八郎7青木繁/藤島武二8岸田劉生9佐伯祐三10安井曾太郎/小出樽重11坂本繁二郎12梅原龍三郎13竹内栖鳳/上村松園14安田靫彦15前田青邨16浅井忠/黒田清輝17中村彝/須田国太郎18萬鉄五郎/熊谷守一自宅保管していましたが、未読品ですので中身の本は比較的キレイな状態で折り目などついておりません。※長期保管なので、外箱に色あせ、やぶれ、ビニールのゆがみがあるものもございます。※乾拭きしておりますが細かなホコリ等はついているものもあることご理解ください。中古品、状態等、ご理解ご了承いただける方、ご検討ください。敏感、神経質な方は、ご購入頂かない方がよろしいかと思います。



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