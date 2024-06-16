新品☆Banksy Captured（バンクシーキャプチャード）

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商品詳細
遂にバンクシー本人をとらえた！世界数量限定発売の貴重な作品集！覆面アーティスト・バンクシー（Banksy）と11年間仕事をともにしてきたスティーブ・ラザリデス（SteveLazarides）による本人写真や未発表作品などを収録した書籍『BanksyCaptured（バンクシーキャプチャード）』謎に包まれたバンクシーの姿が写された貴重な内容。限定ケース付き販売価格：13,200円（税抜12,000円)買って満足してしまい、中は一度も見ていません。少しだけ凹みがありますが新品です。発送はゆうパケットポストです。プラス550円でゆうパックで発送できます！ご希望の方はコメントでお知らせください。即日〜2日以内に発送いたします
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