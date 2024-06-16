岡田有希子　愛をください　追悼本

自らこの世を去った80年代のアイドル岡田有希子さんの追悼本、手記です。彼女が描いたイラストや、日記などが収録されてます。現在廃盤になっており、なかなかレアモノだと思います。ファンの方是非。状態は一度読んだだけで比較的に綺麗だと思いますが、中古品なのでご理解ください。#岡田有希子 #タレント本



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