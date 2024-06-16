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進撃の巨人　全巻セット　34巻プラス抗
商品番号 P23042148332
商品名

進撃の巨人　全巻セット　34巻プラス抗
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,727 円
在庫状況 あり

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商品詳細

進撃の巨人全巻セットと「進撃の巨人inside抗」の35巻分のセットです。バラ売りは考えておりません。経年劣化の日焼けがありますが、読む分に問題はありません。
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