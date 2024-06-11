昭和十二年　映画　　新聞スクラップ帳　チャールズ・チャップリン　原節子 など

商品のご紹介昭和十二年・当時の新聞の映画記事を切抜いた稀少なスクラップ帳チャップリンゲイリー・クーパー原節子霧立のぼるスクラップ帳のサイズ：約30cm×約2cm約１３０ページ湿気を吸ったのかわかりませんが、全体がふやけたように波うっています。（画像３）経年の黄変・色ヤケや、シミ・折れ・切れ・破損などあります。各所に、黄変シミの強い箇所があります。画像では見えづらいものもありますので、予めご了承ください。#映画 #新聞 #切抜き #昭和 #チャールズ・チャップリン #ゲイリー・クーパー #原節子 #霧立のぼる



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