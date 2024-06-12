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商品詳細
ファミコンソフト abadoxです。状態は写真の通りです。箱は経年による角スレ等の使用感がややあります。説明書・ソフトは綺麗です。お渡しの際はコレクション用のクリアケースに入れてお送りします。状態判別には個人差がありますので、写真をご覧になりご納得いただいた上で検討下さい。その他ご質問等ありましたらコメントにてご連絡下さい。
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【動作確認済・レア】ファミコンソフト アバドックス 新しく着き
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