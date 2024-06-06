シャドウラン（ジャンク品）

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ご覧頂きありがとうございます。スーパーファミコンソフトです。購入して自宅で保管しております。即購入OKです。コメント順ではなく、早いもの勝ちです。専用には対応しておりません。動作確認済みです。セーブ未確認です。セーブデータにつきましては、何回プレイしてもセーブポイントまで行けずにゲームオーバーしてしまい、確認が出来ていません。セーブできない可能性もございますので、電池の交換が出来る方向けです。セーブの保証は出来ません。従いまして、ジャンク品となります。上記をご理解の上ご購入ください。[状態]カートリッジのみです。その他付属品はございません。カートリッジはすり傷、スレ、焼け変色、シミ汚れ多数、等傷みございます。その他付属品はございません。バックアップバッテリーの残量の保証はございません。中古品ですので完璧を求める方や神経質な方はご購入をお控えください。[発送]配送方法は匿名配送です。除菌クリーニングしてからクッションに包み発送いたします。喫煙者はおりません。ペットは猫を飼っています。発送の際は毛などつかないように十分気をつけています。不明点があれば、お気軽にご連絡ください。よろしくお願いいたします。