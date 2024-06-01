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ファゴットリード（3本）
商品番号 K60546841905
商品名

ファゴットリード（3本）
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファゴット用の完成リード3本です。程良い抵抗感で低音から高音までよく鳴るように作成しています。作成時に試奏しているため、未使用に近いとしています。リード材　メディール全長　　約55㎜振動部　約27-28㎜シェーパー　リーガー1a/thunemann/fox2食品添加物アルコール製剤で除菌後発送致します。※糸の色は変更となる場合があります。#ファゴット#オーケストラ#吹奏楽種類···ファゴットアクセサリー・パーツ···リード
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