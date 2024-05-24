七田式　プリントA　ちえ　もじ　かず

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商品詳細
幼児教材のプリントです。七田式のプリントAで、ちえ、もじ、かずそれぞれ１～10までの30冊です。それぞれ最初の１～３冊はコピーして使ったため、コピーするときにパラパラめくったりしてますが、書き込みはありません。コピーしたときに少し傷がついてます。また保管中に少し歪んだりしているかと思います。何度か繰り返しやらせたかったのですが、コピーしたプリントすら終わらないままなので、きれいなうちに出品します。
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