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七田式　プリントA　ちえ　もじ　かず
商品番号 R80199087774
商品名

七田式　プリントA　ちえ　もじ　かず
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幼児教材のプリントです。七田式のプリントAで、ちえ、もじ、かずそれぞれ１～10までの30冊です。それぞれ最初の１～３冊はコピーして使ったため、コピーするときにパラパラめくったりしてますが、書き込みはありません。コピーしたときに少し傷がついてます。また保管中に少し歪んだりしているかと思います。何度か繰り返しやらせたかったのですが、コピーしたプリントすら終わらないままなので、きれいなうちに出品します。
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