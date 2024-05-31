Nintendo 　ファミリーコンピュータ　ファミコン本体 箱付き

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商品詳細
知人宅で保管されていたものを譲っていただきました。動作未確認です。2枚目の画像で確認できるものがお渡しする全てになります。購入してから、それほど遊ばず、保管していたとの事で、当時のカタログや説明書等もあるのは珍しいと思います。かなりの年代物ですので、御理解ある方のみご検討ください。
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