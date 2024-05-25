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【Switch】Panzer Paladin パッケージ版
商品番号 U30603066122
商品名

【Switch】Panzer Paladin パッケージ版
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。アクションゲーム「PanzerPaladin」の海外のみで発売された希少なパッケージ版で新品未使用です。受注生産のため現在販売しておらず、インディーズでも人気もあるタイトルのため大変希少です。ソフトはリージョンフリーのため国内のSwitchで動作可能です。パンツァーパラディンスイッチアクション2Dクラシック横スクロールプラットフォームPlatformインディードットロボットパワードスーツ80年代90年代アニメ
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