火垂るの墓 Blu-ray ジブリがいっぱい 高畑勲 未開封

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商品詳細
「火垂るの墓('88新潮社)」辰巳努/白石綾乃/高畑勲定価:￥6800#辰巳努#白石綾乃#高畑勲#CD・DVDこちらは未開封商品になりますあくまで主観ですが、パッケージに多少のキズ等ありますが、盤面はキレイです。一度は人の手に渡った中古品なので、神経質な方はご購入をお控えください。全てを踏まえた上で、御検討下さい。#ティーンエイジャービジネスチャレンジ
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