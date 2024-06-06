ニンテンドー２ＤＳ本体 スーパーマリオパック限定カラー

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２ＤＳ本体です。箱や説明書有りません。アダプタ、ＳＤカード、オマケタッチペン、オマケソフトです。初期化して発送させていただきます。本体問題無く遊べますが、本体裏面キズ有り。液晶は目立つキズないですが、小さなキズ有ります。気にはなりません。神経質でない方、プレイ用でお考え下さい。２ＤＳ本体2DS3DSニンテンドー任天堂２ＤＳニンテンドー２ＤＳ