ニンテンドー２ＤＳ本体 スーパーマリオパック限定カラー

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商品詳細
２ＤＳ本体です。箱や説明書有りません。アダプタ、ＳＤカード、オマケタッチペン、オマケソフトです。初期化して発送させていただきます。本体問題無く遊べますが、本体裏面キズ有り。液晶は目立つキズないですが、小さなキズ有ります。気にはなりません。神経質でない方、プレイ用でお考え下さい。２ＤＳ本体2DS3DSニンテンドー任天堂２ＤＳニンテンドー２ＤＳ
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