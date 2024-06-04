TOYBIZ トイビズ スパイダーマンクラシック シリーズ9 スパイダーマン ...

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TOYBIZトイビズから発売された「スパイダーマンクラシック」のシークレットアイデンティティスパイダーマンです。未使用品ですが外箱に擦れ、潰れ等ダメージもあります。またこちらは倉庫での長期保管品になります。埃や小さなゴミ等混入している場合がありますので気になる方はご購入をお控えください。【商品状態】・シリーズ9「SECRETIDENTITYSPIDER-MANwithPeterParkerDisguise!」未開封品。パッケージ台紙に擦れ、折れ、潰れが見られます。ブリスターケース全体に焼け、変色が見られます。経年劣化により下部の台紙とブリスターの接着が剥がれています。[注意事項]・一度人の手に渡った商品になりますので、中古品をご理解頂けない方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。購入にあたっては掲載写真をよく確認して下さい。・梱包は簡易梱包となります。フィギュア種類···アクションフィギュア