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新品未使用未開封　BLACKPINK HOUSE Blu-ray
商品番号 G54616603161
商品名

新品未使用未開封　BLACKPINK HOUSE Blu-ray
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,330 円
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商品詳細

新品未使用未開封　BLACKPINKHOUSEBlu-rayBLACKPINKの初となるリアルバラエティ番組。“若者の街”ホンデ(韓国)にある「BLACKPINKHOUSE」に集められたBLACKPINKのメンバー4人が、100日間の休暇を通して見せてくれる素顔や意外な一面などファンには見逃せない作品となっている。BLACKPINKリアリティジスジェニロゼリサ
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