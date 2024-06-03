呉竹 千寿墨 No.119 阿弥陀五尊

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商品詳細
書道・古墨 ご覧くださりありがとうございます。新品未使用品の『呉竹千寿墨No.119阿弥陀五尊』です。油煙墨で墨色は風格のある紫紺の黒色で赤紫のにじみが美しい。長期保管品になりますが、状態はきれいです。出品にあたり検品・撮影のため開封しております。
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