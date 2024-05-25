呪符集：最強呪符マニュアル+古式霊符マニュアル（簡易版）※本 護符

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#神谷雅治の書籍・小冊子・プリント資料の一覧はコチラ以下、２点セットです。１．呪符集：最強呪符マニュアル（秘密出版局）私（神谷雅治）が、陰陽道入門者に最もおすすめしているのが、この書籍です。短編エッセイ「最強呪符マニュアル」を読めば、あまり知られていない陰陽道の本質が理解できると思います。※簡易製本のため、冊子にユガミやキズが生じることがあります。２．A４資料１０枚綴じ『古式霊符マニュアル 簡易版』（神谷雅治訳）秘密出版局が発行している『図説初心者のための古式霊符マニュアル禁厭妙術６６箇条秘密符法』の簡易版です。『古式霊符マニュアル』から、『秘密符法』（元禄１６年）の現代語訳だけを抜き出し、A４用紙にプリントしました。古式霊符を学ぶ人におすすめです。※原典がとても古いので、霊符の形が判読しにくい傾向があります。※目録には６６箇条が記されていますが、本文には２７番目の項目が欠けているので、実際には６５箇条です。※ホッチキス留め、２つ折りの状態でのお届けになります。※神谷雅治（別名、秘密出版局）は、『陰陽道マニュアル』『今すぐ使える呪符３２８選』『呪い殺せ！』など数多くの陰陽道・呪符関連の本を出版している民間陰陽道の専門家です。また、呪術・呪いの解き方・祈祷・神仙術・陰陽師・霊視・おまじない・お守り・神字・神代文字・霊符・呪符・呪咀・護符・御守り・霊符などの本も出版しています。※他にも護符・陰陽道関係の商品を出品しているので、ぜひチェックしてください。#出品者「１３２」の他の商品はコチラ