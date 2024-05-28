In The BEGINNING 大型　洋書　ポップアップ絵本

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InTheBEGINNINGtheArtOfGenesisChuckFischer大型pop-up絵本 旧約聖書の創世記 を とびだす絵本で表現素晴らしい一冊です毎ページにミニ冊子が両側についていて、それぞれのお話と、絵画が描かれています毎ページの世界観にうっとりしますクリスマスを彩る一冊としても最適ですサイズ（だいたいです）タテ24.13cm厚さ5.72cmヨコ27.94cm個人で大切に保管していました。中古であることご了承ください。色々気になる方はご遠慮ください。タバコ・ペットおりません。24時間以内発送いたします。プチプチに包み、ダンボールに入れて送付いたします。#クリスマス #仕掛け絵本 #popup#とびだす絵本 #しかけ絵本#創世記#ポップアップ絵本#ジェネシス #洋書#ロバートサブダとびだす絵本#ハロウィン#大型絵本#大型仕掛け絵本#外国絵本 #英語絵本クリスマス#絵本#子供英語絵本#ナイトメア#クリスマス#ディケンズ #Dickens#寝かしつけ#読み聞かせ#おとなの絵本#英語絵本#英語読み物#英語#ビクトリア朝 #英国#イギリス #アドベント