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顕浄土真実教行証文類の背景と展開
商品番号 H14015754678
商品名

顕浄土真実教行証文類の背景と展開
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 6,450 円
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商品詳細

教行信証」の研究全4巻●『「教行信証」の研究』全4巻●著者：普賢晃壽、浅井成海、内藤知康、徳永一道、霊山勝海、梯實圓●布張りハードカバー●発行元：浄土真宗本願寺派総合研究所
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