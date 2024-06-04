顕浄土真実教行証文類の背景と展開

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商品詳細
教行信証」の研究全4巻●『「教行信証」の研究』全4巻●著者：普賢晃壽、浅井成海、内藤知康、徳永一道、霊山勝海、梯實圓●布張りハードカバー●発行元：浄土真宗本願寺派総合研究所
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国宝親鸞聖人眞蹟 顕浄土真実教行證文類影印本 | 東大赤門前 大山堂書店
顕浄土真実教行証文類(けんじょうどしんじつきょうぎょうしょうもんるい)
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顕浄土真実教行証文類（現代語版）｜本願寺出版社