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TWICE READY TO BE アップグレード特典　うちわ付き(MOMO)
商品番号 L81239427254
商品名

TWICE READY TO BE アップグレード特典　うちわ付き(MOMO)
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TWICE5THWORLDTOUR“READYTOBE”InJapanアップグレード特典5/20味の素スタジアムで行われたツアーでのアップグレード席特典(新品未開封)となります。現場にて購入した、MOMOのうちわもお付けします(うちわ外装未開封、一度使用しています)素人保管となりますので、ご了承ください。喫煙者、ペットいません。即購入可能です。
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