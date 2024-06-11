ハンドクラフテッド・モダン』もう一つの名作住宅（翻訳版｜絶版 ...

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商品詳細
【期間限定にて値下げしました】高騰中の『HANDCRAFTEDMODERN』邦訳版（エクスナレッジ／絶版）です。最近では４万円ほどでも取引されているようです。「もう一つの名作住宅ハンドクラフテッド・モダン」レスリー・ウィリアムソン(著),和田侑子(翻訳)WilliamsonLeslieAnne#HANDCRAFTEDMODERN#WilliamsonLeslieAnne#Williamson_Leslie_Anne#和田侑子#和田_侑子#本#インテリア
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