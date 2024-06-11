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『ハンドクラフテッド・モダン』もう一つの名作住宅（翻訳版｜絶版）
商品番号 L47770324195
商品名

『ハンドクラフテッド・モダン』もう一つの名作住宅（翻訳版｜絶版）
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【期間限定にて値下げしました】高騰中の『HANDCRAFTEDMODERN』邦訳版（エクスナレッジ／絶版）です。最近では４万円ほどでも取引されているようです。「もう一つの名作住宅ハンドクラフテッド・モダン」レスリー・ウィリアムソン(著),和田侑子(翻訳)WilliamsonLeslieAnne#HANDCRAFTEDMODERN#WilliamsonLeslieAnne#Williamson_Leslie_Anne#和田侑子#和田_侑子#本#インテリア
http://narcologia.ru/goods/stepchild909552.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical116501.html
http://narcologia.ru/goods/procurement854533.html

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