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大幅値下げ‼ミュウvmax デッキ
商品番号 F75234450333
商品名

大幅値下げ‼ミュウvmax デッキ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)種類...ポケモンカード(ポケカ)全て透明スリーブに入れていますので、状態はかなり美品でが、あくまでプレイ用ですので神経質な方はご遠慮願います。購入してくれた方には、151パック、黒炎パック等のおまけを付けます。お気軽にコメント下さい(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡#優勝デッキ#ポケモンカード#最強#レイジングサーフ
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