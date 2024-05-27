大幅値下げ‼ミュウvmax デッキ

ボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)種類...ポケモンカード(ポケカ)全て透明スリーブに入れていますので、状態はかなり美品でが、あくまでプレイ用ですので神経質な方はご遠慮願います。購入してくれた方には、151パック、黒炎パック等のおまけを付けます。お気軽にコメント下さい(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡#優勝デッキ#ポケモンカード#最強#レイジングサーフ



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