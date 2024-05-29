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メタルエンジェル2 未開封品 PCエンジン
商品番号 N63086796785
商品名

メタルエンジェル2 未開封品 PCエンジン
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 6,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

機種末期、問屋経由で購入した未開封品です下記説明に注意点を載せておりますので確認してください■お渡しするもの…未開封品■発送…・ゆうパケットポスト(匿名)でお送りします※発送方法は事前に相談があれば価格変更して対応します■さいごに未開封品なので内容の状態が不明な事、古いので経年劣化がある事にご留意ください見落としている箇所もあると思いますので気になる事は入札・購入前に質問してください#遊具_#箱_#冊子_#PCE_#SCD#ACDSUPERCD-ROM2ARCADEスーパーアーケードNEC
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